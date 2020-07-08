Германия

"Быки" усилились корейским форвардом.

Нападающий Зальцбурга Хван Хи Чхан перешел в Лейпциг, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Корейский форвард поставил подпись под пятилетним контрактом с "быками", который рассчитан до июня 2025 года. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около 9 миллионов евро.

В составе Лейпцига нападающий будет выступать под 11-м номером, который ранее принадлежал Тимо Вернеру.

Хван Хи Чхан защищал цвета Зальцбурга с января 2016 года, перейдя из Лиферинга. В этом сезоне 24-летний форвард провел 40 поединков в футболке "красных", забив 16 голов и совершив 22 ассиста.

Ранее сообщалось, что Лейпциг договорился об аренде защитника Монако Беньямина Хенрихса.