Германия

Мюнхенский клуб хочет подписать левого защитника.

Защитник Лиона Мелвин Бар попал в сферу интересов Баварии, сообщает Sky Deutschland.

Мюнхенский клуб планирует укрепить левый фланг обороны и хочет подписать юного фулбека. "Красные" уже договорились об условиях сотрудничества с 19-летним игроком и теперь должны согласовать детали трансфера с руководством французского клуба.

Бар является воспитанником Лиона, дебютировав в первой команде в декабре 2019 года. В этом сезоне защитник также провел 15 поединков в Юношской лиге УЕФА.

Ранее сообщалось, что Бавария объявила о приобретении полузащитника Ман Сити Лероя Сане.