Германия

Football.ua рассказывает о прошедшем чемпионате Германии.

Пришло время подвести итог для команд, которые собрали все еврокубковые сливки в прошедшем сезоне. Отдадим должное — борьба за финальные места в зоне Лиги чемпионов и Лиги Европы шла вплоть до последнего тура, чего не скажешь про чемпионскую гонку. Бавария ничуть не сбавила ход после рестарта чемпионата, без единой потери очков оформив победу в Бундеслиге.

Ранее мы уже обсуждали, что нам продемонстрировали команды из нижней половины турнирной таблицы и коллективы, занявшие шесть мест в середине гонки.

Хоффенхайм

Место: 6

Забито голов: 53

Пропущено голов: 53

Ключевой игрок: Андрей Крамарич

У Хоффенхайма очень схожая история с Айнтрахтом в текущем сезоне. Прошлым летом клубы отлично заработали, распродав своих лидеров, и обеим коллективам предстояла перестройка. А у "деревенских" и вовсе главный тренер сменился — кузнец успеха команды Юлиан Нагельсманн отправился в Лейпциг, а его место занял Альберт Шредер. Как бы там ни было, Хоффе перестройку перенес куда увереннее.

Отметим, что штормило "сине-белых" в течение всего розыгрыша очень серьезно. Команда довольно быстро обосновалась в середине турнирной таблицы, порой выдавая серии по пять-семь поединков без побед. То, что после таких неудач Хоффе умудрялся выдавать или по пять побед кряду, или брать три очка в играх с Дортмундом или Баварией, лишь подтверждало огромную нестабильность "деревенских".

Откровенно, до самого финиша Хоффенхайм хоть и числился среди претендентов на шестое еврокубковое место, но казался далеко не фаворитом в этой гонке. Казалось, что Вольфсбург набрал неплохой ход и подвинуть их не получится. Но тут же "сине-белые" и выдали феерический финиш, в заключительных семи матчах добыв пять побед. Сезон, учитывая все обстоятельства, можно считать успешным. К слову, новый розыгрыш команда начнет с другим тренером.

Байер

Место: 5

Забито голов: 61

Пропущено голов: 44

Ключевой игрок: Кай Хаверц

Эпичная драма с печальным концом — вот как кратко можно описать итоги сезона для Байера. Но разве пятое место — это плохо? Да, тогда команда была фаворитом в гонке за четвертую позицию, которое дает право на Лигу чемпионов, но по итогу леверкузенцам придется довольствоваться лишь групповым этапом Лиги Европы. Однако в остальном, за командой Боша было очень приятно наблюдать в прошедшем розыгрыше.

В первой половине сезона Байер долго искал свой футбол. Положительный результат удавалось добывать с переменным успехом, а до экватора чемпионата "фармацевты" обитали между восьмым и пятым местом. Переломный момент произошел накануне нового года. Байер обыграл минимально Майнц, и с началом 2020 года выдал великолепную серию в 18 поединков, в которых леверкузенцы проиграли лишь дважды и один раз сыграли вничью.

Байер стремительно оторвался от шестой строчки, задолго до финиша фактически гарантировав себе еврокубки. Только вот с Лигой чемпионов было сложнее, ведь главный конкурент в лице Боруссии М также не спешил терять очки. Развязка выпала на предпоследний тур, когда Байер, будучи уже на четвертой строчке, неожиданно проиграл Герте, пропустив "жеребцов" вперед.

Боруссия М

Место: 4

Забито голов: 66

Пропущено голов: 40

Ключевой игрок: Маркус Тюрам

Боруссия провела отличный сезон. Гладбах во главе с Марко Розе, сумел не просто достичь поставленных целей, а и продемонстрировать яркий атакующий футбол, угадав при этом с атакующими исполнителями на трансферном рынке в лице Маркуса Тюрама и Бреля Эмболо. Уникальность Боруссии в этом сезоне заключалась в том, что по итогу она могла как добиться абсолютного триумфа, так и вновь попасть лишь в Лигу Европы.

Дело в том, что Гладбах всю первую половину сезона реально претендовал на первое место в Бундеслиге. "Жеребцы" всю дистанцию не отпускали своих оппонентов, и вплоть до карантина команда Розе рассматривалась в качестве потенциального обладателя серебряной салатницы. Но это с одной стороны. С другой, Боруссия весь сезон ощущала тонкий баланс между топ-4 и местами пониже.

Гладбах, несмотря на хорошие результаты, время от времени злоупотреблял потерей очков с командами уровнем пониже. Также не единожды "жеребцы" упускали три очка в компенсированное время, и это им могло аукнуться итоговым пятым местом. Но в развязке сезона удача улыбнулась Боруссии — ударный финиш из трех побед подряд и вышеупомянутая осечка Байера таки закрепили за клубом четвертую строчку.

Лейпциг

Место: 3

Забито голов: 81

Пропущено голов: 37

Ключевой игрок: Тимо Вернер

Лейпциг куда более амбициозно смотрел на первое место в турнирной таблице. И если для Боруссии М Лига чемпионов — мечта, то для "быков" место в топ-4 — это задание-минимум. Когда Бавария со старта чемпионата утратила свою форму и вплоть до нового года не могла отвоевать лидерство, именно Лейпциг большинством немецких экспертов рассматривался в качестве главного претендента на титул.

Отметим, что Лейпциг — это проект, который все еще находится в процессе строительства. Юлиан Нагельсманн проводит лишь первый сезон на Ред Булл Арене, и уже успешно себя проявил. Не стоит забывать, что помимо третьего места в Бундеслиге, "быкам" предстоит сражаться в четвертьфинале Лиги чемпионов. Тем не менее, при всех амбициях, можно ли расценивать третье место, как успех? Безусловно.

Что же не хватило Лейпцигу, чтобы стать чемпионами? Во-первых, команда начала буксовать, когда параллельно были матчи Лиги чемпионов — обоймы и ресурсов на оба турнира не хватало. Во-вторых, фактор Баварии. И есили до карантина теоретические шансы побороться за лидерство были неплохие, то после рестарта Лейпциг форму набирал неприлично долго, теряя очки в домашних поединках против Герты, Падерборна, Фортуны и Фрайбурга. Не самые грозные команды.

Боруссия Д

Место: 2

Забито голов: 84

Пропущено голов: 41

Ключевой игрок: Эрлинг Холанд

Болельщики Дортмунда который раз уповали, что уж в этом сезоне удастся вернуть чемпионский титул спустя восемь лет. Тем не менее, Боруссии, традиционно, на всю дистанцию не хватило, и команда заблаговременно финишировала на втором месте, что плохим результатом назвать трудно. Кроме того, прошедший сезон можно считать удачным и по многим другим факторам, которые, вероятно, принесут свои плоды в будущем.

Боруссия провела очень плодотворную трансферную кампанию, приобретя Торгана Азара, Юлиана Брандта, Эмре Джана и прочих. И все новички заиграли в команде. Присоединившийся в зимнее окно Эрлинг Холанд так и вовсе вдохнул новую жизнь в атаку команды, за полгода став, вероятно, ключевым игроком. Проще говоря, в Дортмунде собралась серьезная команда, которая, получив опыт и сыгранность, может куда более слаженно и результативно проявить себя в будущем.

В остальном, "шмели", которые переживали непростые времена на старте сезона, основную задачу выполнили, заработав квалификацию в Лигу чемпионов. В игровом контексте Боруссия долгое время олицетворяла команду, которая много забивает и задорно играет впереди, но достаточно пропускает. Интересно, что именно покупка форварда Холанда привнесла баланс в оборону. Несмотря на неудачную чемпионскую гонку, сезон Дортмунд может записать себе со знаком плюс, а болельщики уже могут уповать на будущий розыгрыш.

Бавария

Место: 1

Забито голов: 100

Пропущено голов: 32

Ключевой игрок: Роберт Левандовски

Сезон мюнхенцев можно поделить на две части — Бавария Нико Ковача и Бавария Ханси Флика. Ковач, который в прошлом сезоне завоевал серебряную салатницу и Кубок, так и не сумел стать своим в стане мюнхенцев. Несмотря на то, что результаты были не самыми плохими, было очевидно, что тренер и команда не находятся на одной волне, и разговоры об авторитете менеджера не вели только ленивые. Руководство прекрасно это понимало, и поражение от Айнтрахта в 10-м туре со счетом 1:5 стало поводом расстаться с Ковачем.

На его место, казалось бы, на временной основе, пришел Ханс-Дитер Флик, которого тот же Ковач лишь прошлым летом пригласил в тренерский штаб в качестве ассистента. Только отчаянные прогнозисты верили, что тренер получит полноценный контракт. Но никому не известный специалист, принявший "красных" по ходу сезона, повторил рекорд Гвардиолы — баварцы выиграли в 15 из 18 стартовых матчей под началом Флика.

И если мы в течение всего сезона говорили о том, что конкуренция в борьбе за Бундеслигу как никогда высока, то мюнхенцы лишь продолжали набирать ход, сметая соперника за соперником. На карантин команда ушла с лидерством в четыре очка. До рестарта все брались угадывать, в какой же форме будут находится команды. Бавария оказалась в феноменальной. Подопечные Флика выиграли все матчи, имея на финише 13-очковое преимущество. Невероятная работа Флика, сумасшедшая результативность Левандовски — и Бавария вновь чемпион. Восьмой раз кряду.