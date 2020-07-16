Германия

Сербский форвард может присоединиться к берлинскому клубу.

Герта нацелилась приобретение нападающего мадридского Реала Луку Йовича, сообщает издание Marca.

Берлинский клуб намерен укрепить состав в летнее межсезонье и попытается заполучить сербского форварда, который не входит в планы Реала. "Старая дама" уже сообщила об интересе к 22-летнему игроку и на данный момент видится фаворитом в борьбе за него.

Ранее сообщалось, что в подписании Йовича также заинтересован Милан.

В текущем сезоне нападающий провел 25 поединков в футболке "сливочных", отличившись двумя голами и двумя ассистами.