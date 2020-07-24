Германия

Немецкий вингер гораздо раньше мог перебраться в стан "красных".

Полузащитник Лерой Сане этим летом перешел из Манчестер Сити в Баварию, подписав с новым клубом контракт до июня 2025 года. Как оказалось, у 24-летнего немца была возможность перебраться в стан мюнхенцев еще в 2016 году, но он отказался из-за серьезной конкуренции.

"Я мог перейти в Баварию еще когда играл за Шальке, но тогда я ответил отказом. В то время Роббен и Рибери были феноменальны, поэтому мне было бы сложно получать регулярную игровую практику. Однако, в конечном итоге, я сейчас здесь и рад принять этот вызов, потому что хотел оказаться именно в Баварии", — приводит слова Сане Kicker.

Отметим, что в новом клубе Сане будет выступать под 10-м номером. Ранее сообщалось, что немец пытается убедить Давида Алабу не рассматривать предложение от Манчестер Сити и других клубов.