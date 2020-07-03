Новичок мюнхенского клуба определился с игровым номером.
Лерой Сане, FC Bayern
03 июля 2020, 13:21
Полузащитник Баварии Лерой Сане будет выступать в Баварии под 10-м номером, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
"Красные" объявили о приобретении вингера у Манчестер Сити, подписав с ним пятилетний контракт. Из уважения к Филиппе Коутиньо, которому сейчас принадлежит этот игровой номер, новичок решил не показывать будущий номер во время фотосессии.
К тренировкам с Баварией и подготовке к новому сезону 24-летний игрок приступит на следующей неделе.
Ранее Сане заявлял о желании выиграть Лигу чемпионов с Баварией.