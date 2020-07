Полузащитник Баварии Лерой Сане будет выступать в Баварии под 10-м номером, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

"Красные" объявили о приобретении вингера у Манчестер Сити, подписав с ним пятилетний контракт. Из уважения к Филиппе Коутиньо, которому сейчас принадлежит этот игровой номер, новичок решил не показывать будущий номер во время фотосессии.

