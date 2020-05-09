Германия

Мюнхенцы решили не отступать от традиций.

Стало известно, какой дизайн разработала компания adidas для новой формы Баварии — сообщает Footy Headlines.

Основным отличием новой формы от нынешней является белая полоска по краю воротника и рукава, а также на самой футболке вместо размытых ромбов, символизировавших Альянц Арену, будут нечеткие вертикальные полоски из белых точек.

Ранее Ювентус и Интер оказались не столь привержены классике.

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