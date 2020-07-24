Англия

Кроме Андрея Ярмоленко Вест Хэм планирует расстаться с Фелипе Андерсоном и Альбианом Айети.

Для того, чтобы приобрести звезду Брентфорда Саида Бенрама, Вест Хэму придется продать нескольких своих игроков — сообщает Mirror.

Наиболее вероятными кандидатами на расставание с "молотобойцами" являются Андрей Ярмоленко (украинца оценивают в 17,5 миллиона фунтов), Фелипе Андерсон (40 миллионов) и Альбиан Айети (8 миллионов).

24-летнего алжирского вингера Transfermarkt оценивает в 10,5 миллиона евро.

В сезоне-2019/20 Ярмоленко провел за Вест Хэм 22 матча (4 гола). Для сравнения, Бенрама в Чемпионшипе сыграл за Брентфорд 43 матча и забил 17 мячей.