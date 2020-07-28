Германия

Колумбийский нападающий может перебраться в Бундеслигу.

Джексон Мартинес привлек внимание Штутгарта, который повысился в Бундеслигу по итогам этого сезона, сообщает GolCaracol со ссылкой на слова агента футболиста.

"Швабы" расстались с Марио Гомесом и ищут игрока на позицию основного форварда.

Колумбийский нападающий провел 26 поединков в этом сезоне за Портимоненси, отметившись тремя голами.

Напомним, что прошлым летом Джексон Мартинес мог перебраться в Серию А и стать одноклубником Шахова.