Германия 28 июля 2020, 21:54 Штутгарт подписал Антона Защитник Ганновера Вальдемар Антон перешел в Штутгарт. Вальдемар Антон (справа), фото ФК Штутгарт 28 июля 2020, 21:54 Вернувшийся в Первую бундеслигу Штутгарт усилился Вальдемаром Антоном — сообщил официальный сайт клуба. Штутгарт заплатил Ганноверу за 24-летнего уроженца Узбекистана 4 миллиона евро и подписал с ним контракт до 30 июня 2024 года. Бывший защитник молодежной (U-21) сборной Германии (11 матчей) является воспитанником Ганновера и провел в составе первой команды "96-х" 136 матчей во всех турнирах (5 голов). Люди Вальдемар Антон Команды Штутгарт Источники ФК Штуттгарт Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте