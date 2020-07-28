Германия

Защитник Ганновера Вальдемар Антон перешел в Штутгарт.

Вернувшийся в Первую бундеслигу Штутгарт усилился Вальдемаром Антоном — сообщил официальный сайт клуба.

Штутгарт заплатил Ганноверу за 24-летнего уроженца Узбекистана 4 миллиона евро и подписал с ним контракт до 30 июня 2024 года.

Бывший защитник молодежной (U-21) сборной Германии (11 матчей) является воспитанником Ганновера и провел в составе первой команды "96-х" 136 матчей во всех турнирах (5 голов).