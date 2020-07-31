Германия

Защитник решил повесить бутсы на гвоздь.

Экс-защитник сборной Германии и Локомотива Бенедикт Хеведес объявил о завершении карьеры в возрасте 32-х лет.

"Это трудный шаг. Мне до конца нравилось играть в футбол. Сложно миновать этот момент. Возможно, на меня повлияли матчи в период пандемии".

"Потерянные деньги? Это может звучать глупо, потому что я много зарабатывал, но деньги для меня не имеют значения. Дорогие часы и машины – это не мой образ жизни. Я заработал достаточно, и я не собираюсь жалеть о том, что больше не являюсь профессиональным футболистом", — сказал Хеведес Der Spiegel.

Напомним, большую часть своей карьеры игрок провел в футболке Шальке, а также один сезон провел в стане Ювентуса.