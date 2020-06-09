Немецкий защитник расторг контракт с российской командой.
Бенедикт Хеведес, фото Локомотив
09 июня 2020, 01:53
Локомотив подтвердил, что Бенедикт Хеведес больше не игрок команды, сообщает официальный сайт "железнодорожников".
Немецкий защитник решил остаться в Германии по семейным обстоятельствам. Контракт с клубом был расторгнут по обоюдному согласию.
Хеведес провел за Локомотив 50 поединков, отметившись четырьмя забитыми голами.
Напомним, что ранее "железнодорожники" расстались с Юрием Семиным.