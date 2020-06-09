Россия

Немецкий защитник расторг контракт с российской командой.

Локомотив подтвердил, что Бенедикт Хеведес больше не игрок команды, сообщает официальный сайт "железнодорожников".

Немецкий защитник решил остаться в Германии по семейным обстоятельствам. Контракт с клубом был расторгнут по обоюдному согласию.

Хеведес провел за Локомотив 50 поединков, отметившись четырьмя забитыми голами.

Напомним, что ранее "железнодорожники" расстались с Юрием Семиным.