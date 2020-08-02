Германия

Канадский защитник планирует задержаться в Германии на длительный срок.

Альфонсо Дэвис выразил желание провести в Германии всю карьеру игрока, а затем получить тренерскую лицензию.

"Я хочу остаться в Германии как можно дольше. Когда я буду готов уйти на пенсию — через много, много лет — я обязательно получу тренерскую лицензию. Тогда кто знает, где я окажусь? Может быть, где-нибудь в Европе или даже дома в Канаде.

У меня было много планов с самого детства, и Бавария помогает мне осуществить эти мечты. Но поверьте мне, это еще не все. Я только начинаю", — приводит слова Альфонсо Дэвиса официальный сайт Бундеслиги.

Напомним, что ранее канадского защитника признали лучшим молодым игроком Бундеслиги.