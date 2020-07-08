Германия

Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимость игроков чемпионата Германии.

Альфонсо Дэвис получил самый большой прирост в стоимости среди игроков Бундеслиги. Портал Transfermarkt добавил канадскому защитнику 15 миллионов евро — теперь он стоит 60 миллионов евро.

Примечательно, что в первой пятерке находятся только представители мюнхенского клуба.

Так, на второй позиции с приростом 13 миллионов евро находится Давид Алаба, третьим идет Бенжамин Павар (+12 миллионов евро).

Далее расположились Йозуа Киммих (+11 миллионов евро) и Леон Горецка (+10 миллионов евро).

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