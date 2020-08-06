Германия

Опытный форвард возвращается в немецкую Бундеслигу.

Унион на своем официальном сайте объявил о подписании на правах свободного агента опытного нападающего Макса Крузе.

32-летний немец последний сезон провел в Фенербахче, с которым он досрочно расторг соглашение из-за существенной задолженности по заработной плате.

Сроки и финансовые детали контракта с новым клубом, который Крузе подпишет седьмого августа в случае успешного прохождения медицинского осмотра, не уточняются.

В сезоне-2019/20 экс-игрок сборной Германии провел за Фенербахче 23 поединка, в которых он забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

Напомним, ранее Унион Берлин объявил о переходе полузащитника Йокогамы Кейта Эндо и защитника Вольфсбурга Робина Кнохе.