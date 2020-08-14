Германия

Бразильский полузащитник может перебраться в Бундеслигу.

Боруссия Дортмунд заинтересована в аренде Рейнира в текущее трансферное окно, сообщает AS.

Окружение футболиста и он сам видят "шмелей" отличным местом для игровой практики, откуда можно будет вернуться в Мадрид более сильным футболистом.

Рейнир в прошлом сезоне провел три поединка за молодежную команду Реала, в которых отметился двумя голами и ассистом.

Напомним, что также бразильского полузащитника связывали с переходом в Байер.