Бразильский полузащитник может перебраться в Бундеслигу.
Рейнир, фото Реал
14 августа 2020, 21:46
Боруссия Дортмунд заинтересована в аренде Рейнира в текущее трансферное окно, сообщает AS.
Окружение футболиста и он сам видят "шмелей" отличным местом для игровой практики, откуда можно будет вернуться в Мадрид более сильным футболистом.
Рейнир в прошлом сезоне провел три поединка за молодежную команду Реала, в которых отметился двумя голами и ассистом.
Напомним, что также бразильского полузащитника связывали с переходом в Байер.