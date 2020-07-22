Испания

Шансы Челси приобрести Кая Хаверца растут.

Реал планирует отправить полузащитника Рейнира в аренду, чтобы 18-летний бразилец набирался опыта "взрослого" футбола — сообщает Goal.

Чемпион Испании уже начал переговоры относительно Рейнира с Байером, что позволяет сделать вывод о том, что "фармацевты" подыскивают замену Каю Хаверцу, которым интересуется Челси.

В январе 2020 года Рейнир перешел в Реал из Фламенго, однако финальную часть сезона-2019/20 провел в Кастилье (3 матча и 2 гола в Сегунде В).

Судя по всему, в сезоне-2020/21 Зинедин Зидан не видит для тинейджера перспектив пробиться в первую команду Реала.