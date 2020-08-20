Вингер вернулся в Бундеслигу.
Валентино Лазаро, фото Боруссия М
20 августа 2020, 11:20
Официальный сайт Боруссии М сообщает, что клуб арендовал у Интера крайнего полузащитника Валентино Лазаро.
Ранее СМИ сообщали, что "жеребцы" также имеют опцию выкупа австрийского футболиста. Напомним, игрок перешел в стан Интера лишь прошлым летом.
Кроме того, вторую половину прошлого сезона Лазаро провел в Ньюкасле, отыграв 13 матчей в АПЛ и забив один гол.
Ранее сообщалось, что Боруссия хочет заключить контракт с нападающим Лиона Максвеллом Корне.