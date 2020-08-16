Германия

"Жеребцы" нацелились на ивуарийского форварда.

Нападающий Лиона Максвелл Корне попал в сферу интересов гладбахской Боруссии, сообщает портал Le 10 Sport.

Немецкий клуб намерен укрепить состав в межсезонье и готов начать переговоры по 23-летнему игроку. Ивуарийский вингер привлек внимание "жеребцов" успешной игрой во встрече с Ман Сити, в которой он забил один из голов и помог своей команде победить со счетом 3:1.

Действующий контракт Корне с Лионом рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне нападающий провел 37 поединков в футболке "ткачей", отличившись шестью голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Боруссия М близка к подписанию полузащитника Интера Валентино Лазаро.