Германия

Возможно, полузащитник мюнхенцев сменит клуб в это трансферное окно.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик признался, что не знает, останется ли полузащитник Тиаго Алькантара в Баварии.

"Был ли это последний матч Тиаго за Баварию? Нет, он сказал мне, что остается", — процитировал Флика официальный сайт УЕФА.

Однако, как оказалось, это был не конец высказывания Флика по данному вопросу. Спустя несколько секунд он засмеялся и добавил: "Нет, я не знаю. Думаю, он тоже не знает. Нужно подождать, там будет видно, что случится".

Ранее испанцу прочили переход в Ливерпуль. Предполагалось, что сумма трансфера составит около 30 млн евро.

Тиаго выступает за мюнхенцев с 2013 года. У него остается год по действующему соглашению с Баварией.

В сезоне-2019/20 Алькантара забил три гола и сделал две результативных передачи в 40 матчах за Баварию во всех турнирах.