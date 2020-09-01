Германия

Предлагаем вашему вниманию очередную подборку лучших голов завершившегося чемпионата Германии.

Немецкие команды готовятся к новому футбольному сезону, но официальный канал Бундеслиги продолжает подводить итоги сезона минувшего и радовать зрителей красивыми голами.

Предлагаем вашему вниманию подборку лучших голов, забитых ударами с лета. В этот ролик вошли голы Себастьяна Роде, Акселя Витселя, Томаса Мюллера, Патрика Шика и многих других.



Смотрите также лучшие голы с дальней дистанции в матчах Бундеслиги сезона-2019/20.