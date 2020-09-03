Германия

"Бело-красные" заполучили нидерландского хавбека.

Полузащитник Спартака Гус Тил перешел во Фрайбург, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.

Нидерландский хавбек присоединился к "бело-красным" на правах аренды до конца сезона. Соглашение между клубами также предусматривает возможность продления еще на один сезон.

Тил перешел в Спартак прошлым летом из АЗ за рекордные 18 млн евро. В составе московского клуба 22-летний игрок провел 24 матча, отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Фрайбург объявил о подписании голкипера Карлсруэ Беньямина Упхоффа.