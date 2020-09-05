Германия

Немецкие клубы хотят приобрести французского хавбека.

Полузащитник Лиона Рейн-Аделаид попал в сферу интересов Байера и Герты, сообщает издание L'Equipe.

Немецкие клубы заинтересованы в услугах молодого хавбека и попытаются приобрести его в летнее межсезонье. Сам француз также заинтересован в смене клуба и готов рассмотреть предложения.

Рейн-Аделаид перешел в Лион прошлым летом из Анже за 25 миллионов евро. В составе "ткачей" 22-летний игрок провел 23 поединка, отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Байер согласовал трансфер нападающего Патрика Шика с Ромой.