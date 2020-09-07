Германия

Защитник продолжит выступать за немцев.

Руководство Лейпцига договорилось с Манчестер Сити о продлении аренды защитника Анхелиньо еще на сезон, сообщает Kicher.

По данным источника, "быки" также смогут выкупить футболиста после завершения следующего сезона за 20 миллионов евро.

Отмечается, что Лейпциг нацелен оставить Анхелиньо на полноценной основе, заранее обсудив с защитником четырехлетний контракт.

В футболке "быков" защитник провел 12 поединков, отличившись одним голом и тремя ассистами.