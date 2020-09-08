Германия

"Быки" усилились юным хавбеком.

Полузащитник Герты Лазар Самарджич перешел в Лейпциг, сообщает официальный сайт клуба.

Юный вингер поставил подпись под соглашением с "быками" до июня 2025 года. В составе нового клуба немецкий футболист будет играть под 20-м номером.

Самарджич является воспитанником Герты, дебютировав в первой команде в мае 2020-го. в прошлом сезоне 18-летний игрок провел 3 поединка в футболке "старой дамы".

В активе Самарджича имеется 20 матчей и 5 голов в составе юношеских сборных Германии.

Ранее сообщалось, что Лейпциг договорился о продлении аренды защитника Ман Сити Анхелиньо.