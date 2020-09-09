Германия

Представляем вашему вниманию очередную подборку лучших голов из завершившегося сезона в чемпионате Германии.

Команды готовятся к новому сезону чемпионата Германии, который стартует 18 сентября. Официальный YouTube-канал Бундеслиги же продолжает подводить итоги сезона минувшего и радовать зрителей подборками лучших голов.

В этот ролик вошли лучшие голы со штрафных ударов в сезоне Бундеслиги-2019/20. В подборку вошли точные удары Марселя Забитцера, Эмиля Форсберга, Давида Алабы, Роберта Левандовски и других.



Предлагаем вашему вниманию также подборку лучших голов с дальней дистанции в минувшем розыгрыше Бундеслиги.