Представляем вашему вниманию очередную подборку лучших голов из завершившегося сезона в чемпионате Германии.
Роберто Левандовски, Getty Images
09 сентября 2020, 18:45
Команды готовятся к новому сезону чемпионата Германии, который стартует 18 сентября. Официальный YouTube-канал Бундеслиги же продолжает подводить итоги сезона минувшего и радовать зрителей подборками лучших голов.
В этот ролик вошли лучшие голы со штрафных ударов в сезоне Бундеслиги-2019/20. В подборку вошли точные удары Марселя Забитцера, Эмиля Форсберга, Давида Алабы, Роберта Левандовски и других.
Предлагаем вашему вниманию также подборку лучших голов с дальней дистанции в минувшем розыгрыше Бундеслиги.