Германия

"Бело-красные" хотят заполучить боснийского хавбека.

Полузащитник Милана Раде Крунич попал в сферу интересов Фрайбурга, сообщает портал Calciomercato.

"Бело-красные" планируют укрепить среднюю линию перед началом сезоне и уже начали переговоры по хавбеку с Миланом. Руководство немецкого клуба готово заплатить за боснийца около 8 миллионов евро.

Крунич перешел в Милан летом 2019-го из Эмполи, подписав контракт до 2024-го. В минувшем сезоне 26-летний игрок провел 18 поединков в футболке "россонери", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Фрайбург объявил о подписании полузащитник Спартака Гуса Тила.