Бавария заработает на продаже испанского хавбека 30 миллионов евро.
Тиаго Алькантара, getty images
17 сентября 2020, 14:58
Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что мюнхенский клуб согласовал с Ливерпулем условия трансфера полузащитника Тиаго Алькантары. Испанец вскоре продолжит карьеру на Энфилде.
"Я могу подтвердить, что Бавария достигла окончательного соглашения с Ливерпулем. Тияго очень хотел сделать новый шаг в конце своей карьеры", — приводит слова Румменигге Bild.
В прошлом сезоне 29-летний испанец провел 39 поединков в футболке "красных", отличившись тремя голами и двумя ассистами. Его подписание обойдется Ливерпулю в 30 миллионов евро.