Германия

Бавария заработает на продаже испанского хавбека 30 миллионов евро.

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что мюнхенский клуб согласовал с Ливерпулем условия трансфера полузащитника Тиаго Алькантары. Испанец вскоре продолжит карьеру на Энфилде.

"Я могу подтвердить, что Бавария достигла окончательного соглашения с Ливерпулем. Тияго очень хотел сделать новый шаг в конце своей карьеры", — приводит слова Румменигге Bild.

В прошлом сезоне 29-летний испанец провел 39 поединков в футболке "красных", отличившись тремя голами и двумя ассистами. Его подписание обойдется Ливерпулю в 30 миллионов евро.