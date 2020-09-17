Французский полузащитник продолжит карьеру в Германии.
Батист Сантамария, Фрайбург
17 сентября 2020, 20:35
Хавбек Анже Батист Сантамария перешел во Фрайбург, сообщил официальный сайт немецкого клуба. Стоимость сделки и срок действия контракта с игроком не разглашаются.
Батист будет играть за немецкий клуб под восьмым номером.
Сантамария начинал карьеру в Туре. За Анже 25-летний полузащитник играет с сезона-2016/17. На его счету 137 игр в Лиге 1.
В это трансферное окно Фрайбург продал защитника Робина Коха в Лидс и приобрел хавбека Спартака Гуса Тила.