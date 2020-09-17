Германия

Французский полузащитник продолжит карьеру в Германии.

Хавбек Анже Батист Сантамария перешел во Фрайбург, сообщил официальный сайт немецкого клуба. Стоимость сделки и срок действия контракта с игроком не разглашаются.

Батист будет играть за немецкий клуб под восьмым номером.

Сантамария начинал карьеру в Туре. За Анже 25-летний полузащитник играет с сезона-2016/17. На его счету 137 игр в Лиге 1.

В это трансферное окно Фрайбург продал защитника Робина Коха в Лидс и приобрел хавбека Спартака Гуса Тила.