Германия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Германии.

Бавария сойдется в противостоянии с Шальке в поединке первого тура немецкой Бундеслиги. Букмекерская компания Parimatch считает шансы подопечных Ханси Флика на успех гораздо более высокими.

Так, на потенциальную Баварии коэффициент составляет 1,11, а вероятность успеха Шальке оценивается показателем 20,00. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 11,00.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Шальке 04 победа хотя бы в одном тайме: Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 6,1.

Напомним, матч Бавария — Шальке состоится в пятницу, 18 сентября, в 21:30 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.