Германия

В ближайшее время игрок перейдет в Ливерпуль.

Полузащитник Баварии Тиаго Алькантара подтвердил, что покинет мюнхенский клуб, написав прощальное письмо.

"Да, это было самое тяжелое решение в моей карьере. Я решил закрыть главу в этом фантастическом клубе. В клубе, в котором я вырос и развивал себя в течение семи лет".

"Триумфы, радость, а также тяжелые времена. Но больше всего я горжусь тем, что я приехал в Мюнхен молодым человеком, полным мечты, и теперь я ухожу полностью удовлетворенный клубом, историей и культурой".

"Здесь я научился любить традицию, с которой я сейчас прощаюсь, но которую никогда не забуду", — написал Тиаго в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Бавария достигла соглашения с Ливерпулем о компенсации за испанца.