Германия

Нигериец Толу Арокодаре продолжит карьеру в чемпионате Германии.

Нападающий Валмиеры Толу Арокодаре присоединился к Кельну на правах аренды на один сезон, сообщил официальный сайт "козлов".

197-сантиметровый форвард забил 15 голов в 16 матчах чемпионата Латвии, который стартовал в июне.

"Это осуществление моей мечты. Я всегда хотел играть в Бундеслиге. Хочу забивать много голов и развиваться как личность. Очень этого жду", — заявил Толу.

Арокодаре начинал карьеру в Нигерии. Он занимался футболом в Кэш Академи, играл за Интернешнл Акадэми во время учебы в школе, а затем выступал за ФК Бокс-ту-Бокс в Лагосе.

Ранее Кельн подписал нападающего Униона Себастьяна Андерссона и полузащитника Герты Ондрея Дуду.