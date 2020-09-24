Германия

Спортивный суд Немецкого футбольного союза удовлетворил ходатайство Гамбурга.

Защитник Гамбурга Тони Ляйстнер должен пропустить два матча чемпионата и две кубковых игры, а также заплатить штраф 6000 евро за нападение на болельщика после игры с Динамо Дрезден в Кубке Германии (1:4), сообщает kicker.

Изначально Ляйстнера дисквалифицировали на пять матчей во всех турнирах подряд, а также обязали выплатить 8000 евро штрафа.

Стоит отметить, что одну игру дисквалификации на Вторую Бундеслигу Тони уже отсидел. Он пропустит еще матч с Падерборном 28 сентября, но сможет сыграть против Эрцгебирге Ауэ 4 октября.

Что касается Кубка Германии, то это может продлиться аж до 2022 года, если и в следующем сезоне его команда вылетит в первом же раунде турнира.

Ляйстнер в середине сентября набросился на болельщика после матча. Дело было не в поражении Гамбурга от Динамо Дрезден (1:4), а в том, что фанат всю игру провоцировал Тони, среди прочего сказав: "Надеюсь, твоя жена потеряет ребенка".