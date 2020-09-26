После ничейного результата игры с Вольфсбургом в первом туре (0:0), в составе леверкузенского Байера наблюдается лишь изменения игрока на острие атаки — Патрик Шик оформит полноценный дебют за "фармацевтов".

От Юлиана Нагельсманна также последовала одна замена после успешной игры с Майнцем (3:1): Мукиэле дополнит тройку обороны, вместо Хальстенберга.

Байер: Градецки — Л. Бендер, С. Бендер, Тапсоба, Синкгравен — Арангис — Вирц, Демирбай — Беллараби, Шик, Диаби.

Запасные: Ломб, Та, Драгович, Бейли, Амири, Аларио, Баумгартлингер, Венделл, Паласиос.

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Клостерманн, Упамекано — Айдара, Адамс, Кампль, Анхелиньо — Ольмо, Поульсен, Форсберг.

Запасные: Чаунер, Орбан, Хван, Нкунку, Сорлот, Самарджич, Хенрикс.

Матч Байер — РБ Лейпциг начнется в 16:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.