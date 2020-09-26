Германия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют леверкузенский Байер и РБ Лейпциг.

После ничейного результата игры с Вольфсбургом в первом туре (0:0), в составе леверкузенского Байера наблюдается лишь изменения игрока на острие атаки — Патрик Шик оформит полноценный дебют за "фармацевтов".

От Юлиана Нагельсманна также последовала одна замена после успешной игры с Майнцем (3:1): Мукиэле дополнит тройку обороны, вместо Хальстенберга.

Байер: Градецки — Л. Бендер, С. Бендер, Тапсоба, Синкгравен — Арангис — Вирц, Демирбай — Беллараби, Шик, Диаби.

Запасные: Ломб, Та, Драгович, Бейли, Амири, Аларио, Баумгартлингер, Венделл, Паласиос.



РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Клостерманн, Упамекано — Айдара, Адамс, Кампль, Анхелиньо — Ольмо, Поульсен, Форсберг.