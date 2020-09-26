Германия

Леверкузенцы свой второй матч в новом розыгрыше немецкой Бундеслиги свели к ничейному исходу (1:1).

Уже во втором туре немецкой Бундеслиге проходила достаточно занимательная игра по своей вывеске. На поле "БайАрены" в Леверкузене встречались два представителя Германии в прошлом сезоне еврокубков, которым удалось достичь достаточно высоких стадий раунда плей-офф. Четвертьфиналист Лиги Европы, леверкузенский Байер, принимал на своем поле полуфиналиста Лиги чемпионов — РБ Лейпциг.

"Фармацевты" за одну короткую трансферную кампанию умудрились потерять две свои главные атакующие единицы в лице Кая Хаверца и Кевина Фолланда. При этом, в качестве входящего трансфера выступил один лишь Патрик Шик. Такая рокировка внутри Байера уже сказалась на результатах — оборона Вольфсбурга так и не была взломана в первом туре (0:0). Подобным, к сожалению, для украинского болельщика, в середине отчетной недели отметилась и черниговская Десна (0:2).

В тоже время, коллектив Юлиана Нагельсманна стартовал с уверенной домашней победы над Майнцом (3:1), чем показал уверенное желание довершить начатое в прошлом сезоне. По меньшей мере, РБ Лейпциг рассчитывает на опережение дортмундской Боруссии в турнирной таблице и достойное выступление в наиболее престижном клубном турнире Старого Света.

Серьезное влияние на поединок оказали осадки, которые обрушились на Леверкузен непосредственно перед стартовым свистком. Газон "БайАрены" серьезно намок под дождем, в результате чего футболисты периодически по нему катались как на коньках. Сказалось это в моменте с промахом Кампля с левого фланга штрафной, который открывал перечень голевых моментов РБ в этом матче, а также с голом Байера, основой которого стало падение Анхелиньо в центре поля и повреждении основной боевой единицы Лейпцига в атаке — Поульсена.

При всем этом, гости вышли вперед уже на исходе первой четверти игрового часа. Поульсен успел создать момент, до своей вынужденной замены, для Форсберга передачей в левый фланг штрафной, после чего Эмиль мощно выстрелил в ближнюю девятку. 700-й гол для "красных быков" в Бундеслиге. Перебить данное взятие ворот по стилю исполнения удачно возжелал Карим Демирбай уже через шесть минут, доведя до логичного завершения вышеупомянутую ошибку Анхелиньо в центре поля. Выстрел с правого фланга, с рикошетом от перекладины и газона, доставил мяч в сетку по роскошной дуге.

Терять очки на старте сезона Нагельсманн не желал, поэтому на второй тайм цепляться за мяч у чужой штрафной вышел межсезонный трансфер команды Хван. Подводя итог игры корейца, стоит отметить, что голевой момент у него был только один: добивание после сейва Градецки при ударе со штрафного от Мукиэле, однако этой возможностью игрок РБ не воспользовался. В остальных случаях старания вышедшего на замену игрока партнеры не особо поддерживали.

Тем временем, для Байера второй ничейный результат на старте сезона также не был достаточным. Однако Леверкузен сыграл достаточно сдержанно в атаке для того, чтобы претендовать на победу. Вспоминается лишь попадание в штангу от Вирца, при попытке замкнуть прострел Беллараби с правого фланга. С такой добычей на обе команды во второй половине матча далеко не уедешь, поэтому получение по одному очку с обеих сторон было справедливым исходом противостояния.

В следующем туре леверкузенский Байер отправится на гостевую игру против Штутгарта, а РБ Лейпциг дома встретится с гельзенкирхенским Шальке.





Байер — РБ Лейпциг 1:1

Голы: Демирбай, 20 — Форсберг, 14



Байер: Градецки — Л. Бендер (Драгович, 90), С. Бендер (Та, 58), Тапсоба, Синкгравен — Вирц, Арангис, Демирбай (Амири, 77) — Беллараби (Бейли, 78), Шик, Диаби.



РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Клостерманн, Упамекано — Айдара, Адамс, Кампль (Хван, 46), Анхелиньо — Ольмо (Хенрикс, 86), Поульсен (Серлот, 27), Форсберг (Нкунку, 66).



Предупреждения: Демирбай — Клостерманн, Айдара, Адамс.