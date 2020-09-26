Вашему вниманию видео голов и обзор матча чемпионата Германии.
Фото: twitter.com/bayer04fussball
26 сентября 2020, 23:24
РБ Лейпциг сыграл вничью с Байером и потерял очки впервые в сезоне.
В следующем туре леверкузенский Байер отправится на гостевую игру против Штутгарта, а РБ Лейпциг дома встретится с гельзенкирхенским Шальке.
Обзор матча:
Байер — РБ Лейпциг 1:1
Голы: Демирбай, 20 — Форсберг, 14
Байер: Градецки — Л. Бендер (Драгович, 90), С. Бендер (Та, 58), Тапсоба, Синкгравен — Вирц, Арангис, Демирбай (Амири, 77) — Беллараби (Бейли, 78), Шик, Диаби.
РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Клостерманн, Упамекано — Айдара, Адамс, Кампль (Хван, 46), Анхелиньо — Ольмо (Хенрикс, 86), Поульсен (Серлот, 27), Форсберг (Нкунку, 66).
Предупреждения: Демирбай — Клостерманн, Айдара, Адамс.