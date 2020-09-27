Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

В поединке второго тура немецкой Бундеслиги Хоффенхайм совершил сенсацию, разгромив действующего чемпиона — мюнхенскую Баварию (4:1).

"Сине-белые" отправили в ворота соперника четыре мяча, чего оказалось более чем достаточно для того, чтобы нанести Баварии первое поражение в официальных матчах с декабря 2019 года.

Смотрите видео голов и обзор матча Хоффенхайм — Бавария:

Хоффенхайм - Бавария 4:1

Голы: Бичакчич, 16, Даббур, 24, Крамарич, 77, 90 (пен.) — Киммих, 36

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Пош, Бичакчич (Сков, 39), Акпогума, Гайгер (Бебу, 58), Самассеку, Баумгартнер (Гачинович, 59), Фогт, Крамарич, Даббур (Гриллич, 80).

Бавария: Нойер, Дэвис, Алаба, Павар (Горетцка, 57), Боатенг, Гнабри, Киммих, Мюллер, Толиссо (Мусиала, 72), Сане (Коман, 73), Зиркзее (Левандовски, 57).

Предупреждения: Гайгер, Баумгартнер, Крамарич — Боатенг, Нойер.