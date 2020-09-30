Мюнхенский клуб следит за хавбеком Атлетико.
Тома Лемар, Getty Images
30 сентября 2020, 15:43
Полузащитник Атлетико Тома Лемар попал в сферу интересов Баварии, сообщает издание Sport Bild.
Мюнхенский клуб планирует укрепить состав до закрытия трансферного окна и попытается заполучить атакующего хавбека. "Красные" хотят подписать француза на правах годичной аренды.
В услугах 24-летнего игрока также заинтересованы английские Вулверхэмптон и Эвертон.
В новом сезоне Лемар провел один поединок в футболке "матрасников", не отличившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Бавария также может подписать полузащитника Марио Гетце.