Германия

Мюнхенский клуб следит за хавбеком Атлетико.

Полузащитник Атлетико Тома Лемар попал в сферу интересов Баварии, сообщает издание Sport Bild.

Мюнхенский клуб планирует укрепить состав до закрытия трансферного окна и попытается заполучить атакующего хавбека. "Красные" хотят подписать француза на правах годичной аренды.

В услугах 24-летнего игрока также заинтересованы английские Вулверхэмптон и Эвертон.

В новом сезоне Лемар провел один поединок в футболке "матрасников", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Бавария также может подписать полузащитника Марио Гетце.