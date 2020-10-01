Германия

Нападающий Баварии завоевал 27 трофеев.

Бавария обыграла дортмундскую Боруссию 3:2 в матче за Суперкубок Германии. Этот трофей стал 27-м в карьере Томаса Мюллера. Таким образом он вышел на первое место по количеству титулов среди немецких игроков.

Томас выиграл девять чемпионатов Германии, шесть Кубков Германии, две Лиги чемпионов, чемпионат мира, Клубный чемпионат мира, два Суперкубка УЕФА и шесть Суперкубков Германии.

На втором месте расположился бывший партнер Мюллера по Баварии и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер, который выиграл 26 трофеев.