Германия

Немецкий полузащитник вернулся в Бундеслигу.

Вольфсбург арендовал у московского Динамо полузащитника Максимилиана Филиппа, сообщает официальный твиттер-аккаунт "волков".

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Отметим, что Динамо в 2019 году заплатило за футболиста 20 миллионов евро.

В текущем сезоне немец успел отыграть семь поединков, в которых отметился голом и результативной передачей.

Напомним, что Вольфсбург остался без еврокубков после вылета от АЕКа, за который играли Чигринский и Шахов.