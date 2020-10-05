Германия

Мюнхенцы усилились молодым испанским футболистом.

Полузащитник Эспаньола Марк Рока стал игроком Баварии. Об этом сообщает официальный сайт "красных".

23-летний испанец подписал с новым клубом долгосрочный контракт до лета 2025 года. За Баварию он будет выступать под 22-м номером.

"Я очень счастлив. Моя мечта сбылась. В моих глазах Бавария это лучший клуб мира с сильными традициями. Я очень рад, что буду защищать цвета этого клуба", — прокомментировал свой трансфер опорный полузащитник.

В составе Эспаньола Рока принял участие в 121 официальном матче, в которых забил три мяча, а летом 2019 года в составе сборной Испании U-21 он стал чемпионом Европы.