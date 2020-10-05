Экс-нападающий ПСЖ Эрик Максим Чупо-Мотинг вернулся в Бундеслигу.
Эрик Максим Шупо-Мотинг, Getty Images
05 октября 2020, 18:37
Эрик Максим Чупо-Мотинг подписал контракт с Баварией до 30 июня 2021 года — сообщил официальный сайт клуба.
31-летний нападающий пришел в Баварию из ПСЖ на правах свободного агента.
"Эрик даст нашей команде необходимую глубину состава в линии атаки, – сказал спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич. – Он опытный футболист, знает Бундеслигу, к тому же достался нам бесплатно — идеальный вариант".
Нападающий национальной сборной Камеруна (55 матчей, 15 голов) ранее выступал за Гамбург (37 матчей во всех турнирах, 5 голов), Нюрнберг (28, 6), Майнц (81, 22), Шальке (106, 22), Сток Сити (32, 5) и ПСЖ (51, 9).
Ранее сообщалось, что Бавария арендовала Дугласа Косту.