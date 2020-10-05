Германия

Французский защитник отправился на повышение в Германию.

Правый защитник Марселя Буна Сарр стал игроком Баварии. Об этом сообщает официальный сайт "красных".

28-летний француз подписал с мюнхенским грандом полноценный контракт, который будет рассчитан до лета 2024 года. В новом клубе он будет выступать под 20-м номером.

"Я очень счастлив присоединиться к такому великому клубу как Бавария. Для меня мечта стала явью. Я отдам все силы, чтобы помочь в продолжении написания успешной истории этого клуба", — прокомментировал свой трансфер французский фулбек.

В прошлом сезоне Буна Сарр провел за Марсель 32 поединка, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, ранее мюнхенская Бавария объявила об аренде Дугласа Косты и подписании Эрика Максима Чупо-Мотинга.