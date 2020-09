Сантьяго Ариас пополнил состав Байера, сообщил официальный сайт клуба.

28-летний футболист присоединился на правах годичной аренды с опцией выкупа.

Welcome to the Werkself @santiagoarias13!#HolaSanti 👋



pic.twitter.com/n0y5yUpweo