Футболисты начали подготовку к сезону с "матрасниками".
Диего Коста, Getty Images
16 сентября 2020, 09:49
Нападающий Диего Коста и защитник Сантьяго Ариас вылечились от коронавируса и вернулись к тренировкам Атлетико в общей группе, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Коста и Ариас сдали положительные тесты на коронавирус в начале сентября. Болезнь у футболистов проходила бессимптомно, и теперь они готовы вернуться в строй.
На тренировке Атлетико в понедельник оба игрока готовились к стартовому матчу сезона против Гранады, который запланирован на 27 сентября.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заболел главный тренер Атлетико Диего Симеоне.