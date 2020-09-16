Испания

Футболисты начали подготовку к сезону с "матрасниками".

Нападающий Диего Коста и защитник Сантьяго Ариас вылечились от коронавируса и вернулись к тренировкам Атлетико в общей группе, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Коста и Ариас сдали положительные тесты на коронавирус в начале сентября. Болезнь у футболистов проходила бессимптомно, и теперь они готовы вернуться в строй.

На тренировке Атлетико в понедельник оба игрока готовились к стартовому матчу сезона против Гранады, который запланирован на 27 сентября.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболел главный тренер Атлетико Диего Симеоне.