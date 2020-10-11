Защитник Байера получил серьезную травму в поединке за сборную Колумбии.
Сантьяго Ариас, GEtty Images
11 октября 2020, 12:15
Байеру придется обходиться без правого защитника Сантьяго Ариаса около шести месяцев, сообщил официальный сайт клуба.
У Ариаса диагностировали перелом малоберцовой кости и разрыв связок лодыжки. Он получил эти травмы в столкновении с Дарвином Мачисом, когда играл за свою национальную команду против Венесуэлы. Колумбия победила 3:0.
На следующей неделе Ариас будет прооперирован в Мадриде "специалистом, который работает на испанские топ-клубы". Клубные врачи Байера и Атлетико будут присматривать за операцией.
Ариас перешел в Байер около трех недель назад на правах годичной аренды из мадридского Атлетико.