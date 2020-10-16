Германия

Форвард прокомментировал дебют в составе мюнхенского клуба.

Нападающий Баварии Эрик Максим Чупо-Мотинг поделился своим мнением о победе над Дюреном (3:0) в матче первого круга Кубка Германии.

Камерунский форвард отметился дублем в дебютном матче и помог красным победить со счетом 3:0.

"Было непросто. Дюрен показывал хорошую игру, особенно в начале матча. В кубковом матче необходима только победа. Думаю, что это был хороший дебют. Я рад двум своим голам и своему первому матчу в футболке Баварии.

Я чувствую себя уже на 100 процентов в Баварии. Уровень игры и физические кондиции придут со временем – я довольно давно не играл. Было очень хорошо пробыть на поле столь продолжительное время. Но я думаю, что с течением времени я буду показывать еще больше мощи на поле. Для этого я и работаю на тренировках, я очень хочу играть", – рассказал Чупо-Мотинг в комментарии официальному сайту клуба.