Предлагаем вашему вниманию результаты матчей чемпионата Германии.
В матче 4-го тура тура Бундеслиги Штутгарт обыграл на выезде Герту со счетом 2:0, Байер минимально одолел Майнц, а Фрайбург и Герта сыграли вничью со счетом 1:1.
Герта – Штутгарт 0:2
Голы: Кемпф, 9, Кастро, 68.
Герта: Шволов, Платтенхардт (Дилросун, 66), Штарк, Боята, Миттельштедт, Дарида (Пионтек, 78), Тузар, Лекки (Лукебакио, 46), Пекарик (Зефейк, 20; Левен, 78), Кордоба, Матеус Кунья.
Штутгарт: Кобель, Каразор, Штенцель, Кемпф, Дидави (Климович, 64), Мангаля, Кастро (Эглофф, 89), Кулибали (Гонсалес, 64), Вамангитука (Каминьски, 89), Эндо, Калайджич (Аль-Гаддиуи, 87).
Предупреждения: Матеус Кунья, Штарк – Калайджич, Дидави.
Майнц – Байер 0:1
Гол: Аларио, 30.
Майнц: Центнер, Ниакате, Сен-Жюст, Бросински, Килиан, Боэтиюс, Кунде (Фернандеш, 58), Латца (Небель, 77), Озтуналы (Онисиво, 69), Матета (Чжи Дон Вон, 77), Буркардт (Квайсон, 58).
Байер: Градецки, Синкгравен, Бендер, Тапсоба, Бендер, Демирбай (Паласиос, 68), Арангис (Баумгартлингер, 46), Бэйли (Бельараби, 68), Амири, Диаби, Аларио.
Предупреждения: Латца, Фернандеш, Чжи Дон Вон – Бендер.
Фрайбург – Вердер 1:1
Голы: Линхарт, 15, Фюллькруг (25, пенальти).
Фрайбург: Мюллер, Гюнтер, Линхарт, Хайнц, Шмид, Шаллаи (Квон Чхан Хун, 69), Хефлер, Грифо (Чжон Ву Ен, 69), Сантамария, Хелер (Демирович, 90), Петерсен.
Вердер: Павленка, Фридль, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Эггештайн, Мбом (Топрак, 77), Битенкур (Рашица, 66), Сарджент, Фюллькруг (Зельке, 77), Вольтемаде (Мевальд, 46; Гросс, 87).
Предупреждения: Хефлер, Сантамария, Шмид – Аугустинссон, Мбом, Сарджент.