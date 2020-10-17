Германия

"Быки" отправили в ворота соперника два безответных мяча.

Лейпциг в поединке четвертого тура чемпионата Германии отправился в гости к Аугсбург и добился уверенной победы.

Счет в матче открыл Анхелиньо точным ударом под занавес первого тайма, а Поульсен в середине второй половины сделал счет 2:0 в пользу "быков".

Аугсбург — Лейпциг 0:2

Голы: Анхелиньо, 45, Поульсен, 66

Аугсбург: Гикевич — Фрамбергер, Гоувелееув, Удуокаи, Педерсен — Хан (Варгас, 54), Хедира (Рихтер, 75), Штробль (Груэсо, 54), Калиджури — Грегорич, Йенсен (Нидерлехнер, 54)

Лейпциг: Гулачи — Клостерманн (Орбан, 46), Упамекано, Халстенберг — Мукиэле, Хенрихс, Адамс, Анхелиньо (Клюйверт, 90) — Нкунку (Серлот, 90), Форсберг (Поульсен, 66), Ольмо (Хван Хи Чхан, 79)

Предупреждение: Упамекано