Поединок чемпионата Германии завершился ничейным результатом.
Боруссия М, один из соперников Шахтера по Лиге чемпионов, пожаловал в гости к Вольфсбургу и добыл ничейный результат.
Вегхорст отметился голом в заключительные минуты, ответив на удар Хофманна.
Вольфсбург — Боруссия М 1:1
Голы: Хофманн, 78 — Вегхорст, 85
Боруссия М: Зоммер — Гинтер, Лайнер (Янчке, 76), Эльведи, Вендт (Бенсебайни, 77) — Хофманн, Штиндль (Вольф, 70), Нойхаус, Крамер — Эмболо (Херрманн, 70), Тюрам (Траоре, 85).
Вольфсбург: Кастельс — Руссийон, Брукс, Лакруа, Баку — Шлагер (Герхардт, 46), Гилавоги, Арнольд — Брекало (Филипп, 89), Вегорст, Мехмеди (Штеффен, 78).
Предупреждения: Нойхаус, Херрманн — Шлагер, Гилавоги